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В Уфе пропавшего мужчину нашли мертвым

В Уфе обнаружили мертвого мужчину, который пропал 14 февраля. Заявление об исчезновении мужчины 19 февраля подала в отделение полиции его жена, а также мать.
В Уфе пропавшего мужчину нашли мертвым

Последний раз 38-летнего мужчину видели на территории микрорайона «Цветы Башкирии», расположенного в Кировском районе. 14 февраля он вышел из дома своей матери и больше не возвращался. Сначала исчезновение не вызвало каких-либо подозрений, так как супруги поссорились. Потом родственники «забили тревогу» и начали его искать. Правоохранителями по факту убийства была проведена проверка, во время которой выяснилось, что исчезновение мужчины может быть связано с криминалом.

В результате проведения розыскных мероприятий стало известно, что после распития спиртных напитков мужчину до смерти избил дворник. Вначале подозреваемый сбежал, а потом вернулся, чтобы уничтожить следы преступления. Он закопал тело в снег и уехал из Уфы. Около 1,5 недели он прятался в разных районах Башкирии. Его смогли задержать в Кармаскалинском районе. В настоящем время задержанный находится под стражей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:42

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