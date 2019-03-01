В Уфе пропавшего мужчину нашли мертвым





Последний раз 38-летнего мужчину видели на территории микрорайона «Цветы Башкирии», расположенного в Кировском районе. 14 февраля он вышел из дома своей матери и больше не возвращался. Сначала исчезновение не вызвало каких-либо подозрений, так как супруги поссорились. Потом родственники «забили тревогу» и начали его искать. Правоохранителями по факту убийства была проведена проверка, во время которой выяснилось, что исчезновение мужчины может быть связано с криминалом.В результате проведения розыскных мероприятий стало известно, что после распития спиртных напитков мужчину до смерти избил дворник. Вначале подозреваемый сбежал, а потом вернулся, чтобы уничтожить следы преступления. Он закопал тело в снег и уехал из Уфы. Около 1,5 недели он прятался в разных районах Башкирии. Его смогли задержать в Кармаскалинском районе. В настоящем время задержанный находится под стражей.