Обнаженная Яна Кошкина поздравила поклонников с началом весны
Актриса и ведущая Яна Кошкина в своем Instagram показала пикантный фотоснимок, поздравив поклонников с приходом весны. На фотографии звезда позирует обнаженной, а прикрывается только огромным букетом цветов.
В описании публикации Кошкина не только поздравила всех с первым днем нового сезона, но и задалась вопросом, повлияет ли как-то весна на нее. Кто-то из подписчиков пошутил, отметив, что на кошек это время всегда влияет. Некоторые посчитали, что это уже заметно по фото. За несколько часов фотоснимок звезды набрал больше 17 тысяч лайков. Не забыли фолловеры ведущей и отметить красоту звезды, а также поинтересоваться, кто подарил ей такой букет.
Позже Кошкина добавила еще один пост, в котором написала, что сегодня отмечается день кошек, поэтому она принимает поздравления. Отметим, что Яна Кошкина известна ролями в телесериале «Второй шанс», комедийном проекте «ЧОП», а также она снялась в полнометражной картине «Одноклассницы».
В описании публикации Кошкина не только поздравила всех с первым днем нового сезона, но и задалась вопросом, повлияет ли как-то весна на нее. Кто-то из подписчиков пошутил, отметив, что на кошек это время всегда влияет. Некоторые посчитали, что это уже заметно по фото. За несколько часов фотоснимок звезды набрал больше 17 тысяч лайков. Не забыли фолловеры ведущей и отметить красоту звезды, а также поинтересоваться, кто подарил ей такой букет.
Позже Кошкина добавила еще один пост, в котором написала, что сегодня отмечается день кошек, поэтому она принимает поздравления. Отметим, что Яна Кошкина известна ролями в телесериале «Второй шанс», комедийном проекте «ЧОП», а также она снялась в полнометражной картине «Одноклассницы».
ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 23:11