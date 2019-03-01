Смартфоны Xiaomi с обновлением MIUI 10 могут получат игровой режим Game Booster





Обновленная версия MIUI 10 Global Beta 9.2.28 имеет способность исправлять ошибки предшественника, значительно повышает стабильность функционирования системы и добавляет в устройства новинку Game Booster. Главные преимущества последнего новшества - ускорение игровых приложений с помощью правильного распределения нагрузки системы во время сложных моментов. Благодаря Game Booster можно отключать автояркость, скриншот с помощью трех пальцев и режим чтения во время входа в игру.Флагманская модель Xiaomi Mi 9, представленная в феврале 2019 года также получила ускоритель Game Turbo, отличающийся от Game Booster только названием. В китайской компании полагают, что геймеры с гаджетами на MIUI 10 оценят все преимущества нового апдейта с заплатой безопасности «операционки» Android.