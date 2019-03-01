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Смартфоны Xiaomi с обновлением MIUI 10 могут получат игровой режим Game Booster

Владельцы мобильных устройств Xiaomi с обновленной глобальной прошивкой MIUI 10 могут получить игровой режим под названием Game Booster. Версия апдейта уже доступна для скачивания на форуме компании-производителя.
Смартфоны Xiaomi с обновлением MIUI 10 могут получат игровой режим Game Booster

Обновленная версия MIUI 10 Global Beta 9.2.28 имеет способность исправлять ошибки предшественника, значительно повышает стабильность функционирования системы и добавляет в устройства новинку Game Booster. Главные преимущества последнего новшества - ускорение игровых приложений с помощью правильного распределения нагрузки системы во время сложных моментов. Благодаря Game Booster можно отключать автояркость, скриншот с помощью трех пальцев и режим чтения во время входа в игру.

Флагманская модель Xiaomi Mi 9, представленная в феврале 2019 года также получила ускоритель Game Turbo, отличающийся от Game Booster только названием. В китайской компании полагают, что геймеры с гаджетами на MIUI 10 оценят все преимущества нового апдейта с заплатой безопасности «операционки» Android.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:40

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