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В Роскачестве дали советы по избежанию прослушки через смартфон

В Роскачестве дали советы пользователям по избежанию прослушки через смартфоны и планшеты. "Шпионить" за владельцами гаджетов могут на первый взгляд безобидные программы.
В Роскачестве дали советы по избежанию прослушки через смартфон

Антон Куканов из Роскачества, занимающийся цифровой экспертизой, рассказал о методах прослушки смартфона, которые нужно знать его обладателю. Вредоносное ПО может отправлять и перехватывать сообщения, активировать видео и копировать имеющиеся у пользователя контакты. Обычный фонарик, запрашивая доступ к фото и контактные данные других пользователей, с большой вероятностью окажется средством шпионажа.

Роскачество рекомендует в настройках устройства внимательно посмотреть, какой функционал открыт тем или иным приложениям. Если программа запрашивает доступ к микрофону, изображениям, геолокации, камере и контактам, стоит обдумать, почему возникла такая надобность и оправдана ли она.

Наиболее безопасным вариантом использования смартфона являются ограничения для мессенджеров и отказ от аудиосообщений. Голосовые команды также дают заинтересованным лицам те или иные ключевые слова.

Все приложения необходимо брать из официальных ресурсов, операционная система должна своевременно обновляться. Также стоит заглянуть в список запрашиваемых правил Andorid 6.0 и старше.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:27

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