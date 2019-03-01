В Роскачестве дали советы по избежанию прослушки через смартфон





Антон Куканов из Роскачества, занимающийся цифровой экспертизой, рассказал о методах прослушки смартфона, которые нужно знать его обладателю. Вредоносное ПО может отправлять и перехватывать сообщения, активировать видео и копировать имеющиеся у пользователя контакты. Обычный фонарик, запрашивая доступ к фото и контактные данные других пользователей, с большой вероятностью окажется средством шпионажа.Роскачество рекомендует в настройках устройства внимательно посмотреть, какой функционал открыт тем или иным приложениям. Если программа запрашивает доступ к микрофону, изображениям, геолокации, камере и контактам, стоит обдумать, почему возникла такая надобность и оправдана ли она.Наиболее безопасным вариантом использования смартфона являются ограничения для мессенджеров и отказ от аудиосообщений. Голосовые команды также дают заинтересованным лицам те или иные ключевые слова.Все приложения необходимо брать из официальных ресурсов, операционная система должна своевременно обновляться. Также стоит заглянуть в список запрашиваемых правил Andorid 6.0 и старше.