Вера Брежнева показала поклонникам “постельное фото” в Париже

Звезда посетила модный показ в столице Франции, однако даже не думала задерживаться тут на некоторое время. Вот только судьба распорядилась иначе, как призналась исполнительница, позируя перед камерой в махровом халате, сидя на кровати роскошного номера отеля, из окна которого открывается великолепный вид на город.Подписчики были восхищены великолепным внешним видом Веры Брежневой, которая также решила провести небольшую виртуальную экскурсию. Знаменитость рассказала, как сотрудники отеля украсили ее спальню шарами розового цвета, к которым было прикреплено фото артистки. “Это просто потрясающе! В Париже меня еще так не встречали”, - отметила певица, а фанаты пожелали ей хорошо провести первый день весны.