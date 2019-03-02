Ефим Шифрин признался, что был недоволен своей фигурой и бесформенностью

Тогда он решил изменить свое тело. «Мне было 35, когда я посмотрел свое выступление и понял, что передо мной мужчина неопределенного возраста, который полнеет и отталкивает своей бесформенностью. Я был поражен этим», – рассказал артист. После этого Шифрин обратился к звукорежиссеру Алексею Шерману, который занимался фитнесом. С ним он и пошел в зал первый раз.После этого артист уже не расставался со спортом. С 1993 года он все время развивался и наращивал мышцы. Успел юморист получить и ряд наград. «Я пришел в зал в 37 лет, а в 43 года стал «Мистером Фитнессом». Позже я еще удостоился грамоты столичной федерации бодибилдинга», – добавил Ефим Шифрин.