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Ефим Шифрин признался, что был недоволен своей фигурой и бесформенностью

Ефим Шифрин рассказал, что раньше был недоволен своим телом. Ему было не очень приятно смотреть на себя на экране, так как он был похож на «бесформенного» человека.
Ефим Шифрин признался, что был недоволен своей фигурой и бесформенностью

Тогда он решил изменить свое тело. «Мне было 35, когда я посмотрел свое выступление и понял, что передо мной мужчина неопределенного возраста, который полнеет и отталкивает своей бесформенностью. Я был поражен этим», – рассказал артист. После этого Шифрин обратился к звукорежиссеру Алексею Шерману, который занимался фитнесом. С ним он и пошел в зал первый раз.

После этого артист уже не расставался со спортом. С 1993 года он все время развивался и наращивал мышцы. Успел юморист получить и ряд наград. «Я пришел в зал в 37 лет, а в 43 года стал «Мистером Фитнессом». Позже я еще удостоился грамоты столичной федерации бодибилдинга», – добавил Ефим Шифрин.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 01:11

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