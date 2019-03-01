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Внедорожник Jetta VS5 суббренда Volkswagen появился на шпионских фото

Внедорожник Jetta VS5 с пятью дверями от суббренда Volkswagen проходит дорожные тесты. Об этом свидетельствуют шпионские фото, обнародованные в Сети.
Внедорожник Jetta VS5 суббренда Volkswagen появился на шпионских фото

И хотя Jetta VS5 скрыт от посторонних глаз под толстым слоем камуфляжа, можно заметить, что внедорожник получил широкую решётку, ведущую к угловым «фонарям». Задняя часть автомодели достаточно плоская, размещённые там фары имеют Y-образную форму.

Предварительно, переднеприводная автоновинка от суббренда Volkswagen получит 1,4-литровый турбомотор, функционирующий в тандеме с АКПП на 7 ступеней.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:43

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