Внедорожник Jetta VS5 суббренда Volkswagen появился на шпионских фото





И хотя Jetta VS5 скрыт от посторонних глаз под толстым слоем камуфляжа, можно заметить, что внедорожник получил широкую решётку, ведущую к угловым «фонарям». Задняя часть автомодели достаточно плоская, размещённые там фары имеют Y-образную форму.Предварительно, переднеприводная автоновинка от суббренда Volkswagen получит 1,4-литровый турбомотор, функционирующий в тандеме с АКПП на 7 ступеней.