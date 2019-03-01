В Санкт-Петербурге мужчина пять лет насиловал 15-летнюю племянницу
В Санкт-Петербурге правоохранителями начато расследование по делу о нескольких эпизодах насилия. По сведениям, поступившим, от местной жительницы, мужчина на протяжении пяти лет насиловал свою маленькую племянницу.
Инцидент произошел вчера. В полицию с заявлением об изнасиловании дочери обратилась 48-летняя женщина. Местная жительница подозревает в совершении преступления брата своего мужа.
На данный момент пострадавшая девочка учится в 9 классе, работники полиции уже начали расследование по факту произошедшего. Подробности инцидента на данный момент остаются неизвестными.
Инцидент произошел вчера. В полицию с заявлением об изнасиловании дочери обратилась 48-летняя женщина. Местная жительница подозревает в совершении преступления брата своего мужа.
На данный момент пострадавшая девочка учится в 9 классе, работники полиции уже начали расследование по факту произошедшего. Подробности инцидента на данный момент остаются неизвестными.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:48