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В Санкт-Петербурге мужчина пять лет насиловал 15-летнюю племянницу

В Санкт-Петербурге правоохранителями начато расследование по делу о нескольких эпизодах насилия. По сведениям, поступившим, от местной жительницы, мужчина на протяжении пяти лет насиловал свою маленькую племянницу.
В Санкт-Петербурге мужчина пять лет насиловал 15-летнюю племянницу

Инцидент произошел вчера. В полицию с заявлением об изнасиловании дочери обратилась 48-летняя женщина. Местная жительница подозревает в совершении преступления брата своего мужа.

На данный момент пострадавшая девочка учится в 9 классе, работники полиции уже начали расследование по факту произошедшего. Подробности инцидента на данный момент остаются неизвестными.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:48

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