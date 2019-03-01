Подземные аномалии в Александрии помогли ученым найти путь к могиле Александра Македонского





В последние 2000 лет этот регион страны часто подвергался природным катаклизмам, после чего исторические ценности оказались погребены на 11-метровой глубине под землей. Археологи во время раскопок квартала Птолемея обратили внимание на фрагмент статуи, которая изображает великого полководца. Кроме того, они впервые столкнулись с необычными руинами, оставшимися с древних времен.Ученые провели сканирование почвы с помощью компьютера, выявив 14 скрытых артефактов, среди которых может быть могила Македонского. Он скончался в 33-летнем возрасте после редкого заболевания синдром Гийена-Барре. Затем тело полководца было похоронено в этом городе, но время скрыло его гробницу от людских глаз.