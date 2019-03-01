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Подземные аномалии в Александрии помогли ученым найти путь к могиле Александра Македонского

После исследования развалин древнего города Александрия, где жили члены царской семьи, ученые сделали новое открытие. Подземные аномалии помогли им найти путь к утраченной могиле Александра Македонского, которая скоро будет обнаружена.
Подземные аномалии в Александрии помогли ученым найти путь к могиле Александра Македонского

В последние 2000 лет этот регион страны часто подвергался природным катаклизмам, после чего исторические ценности оказались погребены на 11-метровой глубине под землей. Археологи во время раскопок квартала Птолемея обратили внимание на фрагмент статуи, которая изображает великого полководца. Кроме того, они впервые столкнулись с необычными руинами, оставшимися с древних времен.

Ученые провели сканирование почвы с помощью компьютера, выявив 14 скрытых артефактов, среди которых может быть могила Македонского. Он скончался в 33-летнем возрасте после редкого заболевания синдром Гийена-Барре. Затем тело полководца было похоронено в этом городе, но время скрыло его гробницу от людских глаз.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:06

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