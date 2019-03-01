В РФ стартовали продажи ставшего грузовиком УАЗ «Хантер»
На авторынке РФ стартовали продажи УАЗ «Хантер», после обновления ставшего малотоннажным грузовиком. Тем не менее, для управления машиной по-прежнему будет достаточно водительских прав «легковой» B-категории.
Новая модификация УАЗ «Хантер» оснащена системами ЭРА-ГЛОНАСС и ABS. Она получила более надёжные и упрощённые в обслуживании мосты типа «Спайсер», а также трансмиссию Dymos, устанавливаемую и на автомодели «Пикап» и «Патриот».
Под капотом у ставшего грузовиком УАЗ «Хантер» находится двигатель объёмом в 2,7 литра, обеспечивающий автомобилю мощность в 135 «лошадей». Привод полный.
Стоимость машины, в зависимости от комплектации, находится в пределах 658-800 тысяч рублей.
Новая модификация УАЗ «Хантер» оснащена системами ЭРА-ГЛОНАСС и ABS. Она получила более надёжные и упрощённые в обслуживании мосты типа «Спайсер», а также трансмиссию Dymos, устанавливаемую и на автомодели «Пикап» и «Патриот».
Под капотом у ставшего грузовиком УАЗ «Хантер» находится двигатель объёмом в 2,7 литра, обеспечивающий автомобилю мощность в 135 «лошадей». Привод полный.
Стоимость машины, в зависимости от комплектации, находится в пределах 658-800 тысяч рублей.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:42