В РФ стартовали продажи ставшего грузовиком УАЗ «Хантер»





Новая модификация УАЗ «Хантер» оснащена системами ЭРА-ГЛОНАСС и ABS. Она получила более надёжные и упрощённые в обслуживании мосты типа «Спайсер», а также трансмиссию Dymos, устанавливаемую и на автомодели «Пикап» и «Патриот».Под капотом у ставшего грузовиком УАЗ «Хантер» находится двигатель объёмом в 2,7 литра, обеспечивающий автомобилю мощность в 135 «лошадей». Привод полный.Стоимость машины, в зависимости от комплектации, находится в пределах 658-800 тысяч рублей.