В Ленинградской области мужчина убил жену утюгом из-за её храпа





Представители правоохранительных органов заключили преступника под стражу, пока не завершится судебное разбирательство. Информация передана представителями пресс-службы регионального Следственного комитета. Данное убийство произошло 23 февраля. 40-летний житель Приозерского района решил посетить 44-летнюю женщину, которая проживала в поселке Мурино. После того, как мужчина употребил алкоголь, он до смерти избил женщину, нанеся ей несколько смертельных ударов утюгом, а также ножом в область головы. Она вследствие полученных травм скончалась на месте.По факту произошедшего правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Во время дачи показаний подозреваемый заявил, что его вывел из себя храп женщины. Мужчина был в итоге заключён под стражу судом в Ленинградской области. Соответствующие органы продолжают расследовать уголовное дело.