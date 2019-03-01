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Ученые: В пустыне Атакама марсоход Zoë обнаружил неизвестные науке бактерии

Во время тестирования марсохода Zoe в пустыне Атакама, считающейся самым засушливым уголком мира, ученые сделали новое открытие. Ровер обнаружил неизвестные науке бактерии, находящиеся в верхних слоях почвы.
Ученые: В пустыне Атакама марсоход Zo&#235; обнаружил неизвестные науке бактерии

После исследования образцов специалисты выяснили, что они адаптировались к щелочной и соленой среде, но на 80-сантиметровой глубине их выталкивают ближе к поверхности другие микроорганизмы, выживающие благодаря процессам метаболизма с метаном. Анализы осадков показали, что они были сформированы в древние времена, когда здесь имелась вода, а также выживали на протяжении всего времени.

Такое открытие позволило ученым предположить, что аналогичная ситуация может иметь место на Марсе. Планета тоже имела водные ресурсы, которые после испарения насытили грунт солями и щелочью, сохранив источники газа. Простейшие виды бактерий способны выжить в экстремальных условиях, так что марсоходы смогут пролить свет на данную ситуацию, взяв образцы на 2-метровой глубине в руслах рек и песчаниковых породах.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:06

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