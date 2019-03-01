В Челябинске мужчина убил собутыльника и сбросил труп с балкона





Металлургический суд Челябинска рассмотрит дело жителя города, который расправился с собутыльником и сбросил его с балкона этажного дома. В ноябре 2018 года обвиняемый распивал алкоголь со своей сожительницей и приглашённым в съёмную квартиру гостем. В ходе перепалки жилец убил приятеля и забрал себе его телефон. Подругу он заставил помочь перенести на балкон тело, угрожая ей ножом.Убитого накрыли дверцами от шкафа и простынёй, а следы его крови отмыли. Месяц спустя челябинец договорился встретиться в квартире со своей арендодательницей, чтобы передать ей плату. Рано утром перед приходом хозяйки жилец сбросил труп с балкона.Возле дома последнего обнаружили прохожие, обратившиеся в полицию. После установления нахождения подозреваемого правоохранители взяли его под арест. Суд вменяет челябинцу в вину убийство, грабёж и угрозу расправы.