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В Челябинске мужчина убил собутыльника и сбросил труп с балкона

В Челябинске мужчина убил своего собутыльника и сбросил труп, который хранил у себя месяц, с балкона. Избавиться от тела обвиняемый решил перед приходом арендодательницы.
В Челябинске мужчина убил собутыльника и сбросил труп с балкона

Металлургический суд Челябинска рассмотрит дело жителя города, который расправился с собутыльником и сбросил его с балкона этажного дома. В ноябре 2018 года обвиняемый распивал алкоголь со своей сожительницей и приглашённым в съёмную квартиру гостем. В ходе перепалки жилец убил приятеля и забрал себе его телефон. Подругу он заставил помочь перенести на балкон тело, угрожая ей ножом.

Убитого накрыли дверцами от шкафа и простынёй, а следы его крови отмыли. Месяц спустя челябинец договорился встретиться в квартире со своей арендодательницей, чтобы передать ей плату. Рано утром перед приходом хозяйки жилец сбросил труп с балкона.

Возле дома последнего обнаружили прохожие, обратившиеся в полицию. После установления нахождения подозреваемого правоохранители взяли его под арест. Суд вменяет челябинцу в вину убийство, грабёж и угрозу расправы.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:30

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