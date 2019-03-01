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Учёные: Частый просмотр порно провоцирует бисексуальность

Исследователи отмечают, что частый просмотр порно провоцирует бисексуальность. Соответствующую связь обнаружили в ходе подготовки отчета «касательно цифровой сексуальности».
Учёные: Частый просмотр порно провоцирует бисексуальность

Специалистами был проведён анализ данных 11 000 пользователей, участвовавших в добровольном опросе. Площадкой рассматривался возраст респондентов, предпочтения при выборе порно, политические и сексуальные воззрения, статус отношений, половая принадлежность и прочие сведения. Портал выяснял, кто, что, а также почему смотрит такого рода контент. Обработку сведений начали только недавно, однако учёные уже обнаружили ряд закономерностей. Более 22% пользователей порно-ресурса заявили касательно своей бисексуальности. Примерно 67% считают, что они натуралы, при этом на гомосексуалистов и лесбиянок приходится приблизительно 4%.

Между тем специалисты выяснили, что предпочтения в сексе связаны с частотой просмотра порно-фильмов. Среди людей, просматривающих кино для взрослых раз в неделю, бисексуалами оказались около 13,09 процента опрошенных. У людей, смотрящих данное видео несколько раз в неделю, этот показатель составляет 19,73%. Опрашиваемые, которые смотрят ежедневно порно, подтвердили свою бисексуальность в 23% случаев. В группе, где порнография просматривается по несколько раз в день, эта цифра поднялась до 27%. Из данных результатов можно сделать вывод, что просмотр порно-фильмов может вызывать бисексуальность.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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