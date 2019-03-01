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Ученые: Смертельная для человечества радиация может обрушиться на Землю 8 марта

Сотрудники Оксфордского университета после проведенных математических расчетов сделали неутешительные выводы. Они считают, что смертельная для человечества радиация может обрушиться на Землю 8 марта из-за роста озоновой дыры.
Ученые: Смертельная для человечества радиация может обрушиться на Землю 8 марта

Во время работы ученые использовали возможности LZT-1455-08. Современное устройство может быстро провести анализ атмосферы планеты, после чего считать результаты возвратного сигнала. Специалист Джон Стивенс подчеркнул, что оно также определяет плотность озонового слоя, который стал тоньше, чем раньше.

Это значит, что слои атмосферы не способны фильтровать опасные космические излучения, как раньше, а также дыра продолжает увеличиваться над территорией Европы и частью Азии. Возможно, данные события являются стихийным явлением, но если прогнозы экспертов верны, человечество столкнется с катастрофой.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:07

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