



Во время работы ученые использовали возможности LZT-1455-08. Современное устройство может быстро провести анализ атмосферы планеты, после чего считать результаты возвратного сигнала. Специалист Джон Стивенс подчеркнул, что оно также определяет плотность озонового слоя, который стал тоньше, чем раньше.Это значит, что слои атмосферы не способны фильтровать опасные космические излучения, как раньше, а также дыра продолжает увеличиваться над территорией Европы и частью Азии. Возможно, данные события являются стихийным явлением, но если прогнозы экспертов верны, человечество столкнется с катастрофой.