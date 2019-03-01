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Ученые назвали гелиевые воздушные шары виновником смерти морских птиц

Ученые выяснили, что выпущенные в воздух гелиевые шарики могут принести смертоносный вред морским птицам. По их мнению, такие шары убивают птиц, так как легко проглатываются, засоряя организм.
Ученые назвали гелиевые воздушные шары виновником смерти морских птиц

Тогда как мягкие пластмассы ученые назвали виновником в одной из 20 гибелей альбатросов, гелиевые шары – причина смерти двух из пяти птиц. То есть, глотая кусок затвердевшего элемента, у птиц есть 20-процентный шанс смерти. Риск увеличивается в зависимости от объема вещества, попавшего в тело.

Поглощение мусора в море сейчас – угроза. При этом связь между видом пластмассы и смертью морских птиц до сих пор плохо изучена. У этих существ есть основная причина смерти – закупорка ЖКТ, после которой появляются инфекции и прочие осложнения. Воздушные шарики и фрагменты были самой вероятной причиной их гибели. «Если нам надо остановить гибель птиц из-за проглатывания пластмассовых элементов, необходимо уменьшить или убрать морской мусор, в особенности гелиевые шары», – говорят ученые.

Похожий подход был использован для изучения влияния таких загрязнений на морских черепах. По оценкам экспертов, объем пластика в океанах увеличится в 3 раза за 10 лет.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 22:11

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