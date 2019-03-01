Ученые назвали гелиевые воздушные шары виновником смерти морских птиц





Тогда как мягкие пластмассы ученые назвали виновником в одной из 20 гибелей альбатросов, гелиевые шары – причина смерти двух из пяти птиц. То есть, глотая кусок затвердевшего элемента, у птиц есть 20-процентный шанс смерти. Риск увеличивается в зависимости от объема вещества, попавшего в тело.Поглощение мусора в море сейчас – угроза. При этом связь между видом пластмассы и смертью морских птиц до сих пор плохо изучена. У этих существ есть основная причина смерти – закупорка ЖКТ, после которой появляются инфекции и прочие осложнения. Воздушные шарики и фрагменты были самой вероятной причиной их гибели. «Если нам надо остановить гибель птиц из-за проглатывания пластмассовых элементов, необходимо уменьшить или убрать морской мусор, в особенности гелиевые шары», – говорят ученые.Похожий подход был использован для изучения влияния таких загрязнений на морских черепах. По оценкам экспертов, объем пластика в океанах увеличится в 3 раза за 10 лет.