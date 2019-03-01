Apple создает смартфон с гибким дисплеем и системой подогрева





Компания из Купертино пока не представила свой продукт, но согласно опубликованному ведомством по патентам и товарным знакам США документу, известно, что инженеры Apple придумали новый способ, который поможет избежать повреждений устройства. В период низких температур раскрытие и складывание девайса может привести к поломке.Способ подогрева дисплея, а точнее некоторых его участков, позволит избежать такого неприятного явления. Для этого в аппарате установят специальные датчики, осуществляющие контроль температуры поверхности экрана и включающие его подогрев при необходимости. Так, участок на сгибе может прогреваться благодаря подсветке пикселей на дисплее. Существуют и другие нагревательные элементы, однако Apple не уточняет принципа их действия.Складные смартфоны «яблочной» корпорации, предположительно, увидят свет не ранее 2020 года. Эксперты считают, что новые технологии с подогревом разработчики могут внедрить в свои iPhone в следующем году.