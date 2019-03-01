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Эксперты озвучили главные преимущества смартфона Nokia 8.1

Эксперты озвучили главные преимущества бюджетного смартфона Nokia 8.1 за 30 тысяч рублей. Устройство получило технологию HDR10 и Hi-Res для беспроводных наушников.
Эксперты озвучили главные преимущества смартфона Nokia 8.1

Nokia представила смартфон среднего сегмента Nokia 8.1, в котором эксперты отметили ряд привлекательных особенностей. Работает модель на Snapdragon 710, оставаясь достаточно производительной за счёт стандартной оболочки Android 9 без лишних приложений. Дизайн гаджета отличается стильным металлическим корпусом с двойной камерой на 13 и 12 мегапикселей.

Оптика Zeiss использует OIS и искусственный интеллект для обработки кадров. Камера выбирает сценарий и настройки, добиваясь лучшего качества фото и видео.

Nokia 8.1 получила HDR10, которым зачастую может похвастаться премиальный сегмент рынка смартфонов и дорогостоящие телевизоры. Видеоролики на устройстве можно смотреть в более высоком динамическом диапазоне.

Hi-Res с с кодексом aptX HD обеспечивает сохранение качества музыки при подключении беспроводной гарнитуры. Даже с бюджетными Bluetooth-наушниками звук останется чистым. Для покупателей наиболее приятным бонусом окажется цена Nokia - 30 тысяч рублей.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:09

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