Эксперты озвучили главные преимущества смартфона Nokia 8.1





Nokia представила смартфон среднего сегмента Nokia 8.1, в котором эксперты отметили ряд привлекательных особенностей. Работает модель на Snapdragon 710, оставаясь достаточно производительной за счёт стандартной оболочки Android 9 без лишних приложений. Дизайн гаджета отличается стильным металлическим корпусом с двойной камерой на 13 и 12 мегапикселей.Оптика Zeiss использует OIS и искусственный интеллект для обработки кадров. Камера выбирает сценарий и настройки, добиваясь лучшего качества фото и видео.Nokia 8.1 получила HDR10, которым зачастую может похвастаться премиальный сегмент рынка смартфонов и дорогостоящие телевизоры. Видеоролики на устройстве можно смотреть в более высоком динамическом диапазоне.Hi-Res с с кодексом aptX HD обеспечивает сохранение качества музыки при подключении беспроводной гарнитуры. Даже с бюджетными Bluetooth-наушниками звук останется чистым. Для покупателей наиболее приятным бонусом окажется цена Nokia - 30 тысяч рублей.