Анастасия Решетова попросила поклонников прекратить обсуждение темы ее беременности

Подписчики модели стали обращать внимание, что на снимках она позирует, прикрывая живот сумкой или руками, а также выбирает для себя менее облегающие наряды, подчеркивающие ее фигуру. После такого зрелища многие фанаты заподозрили, что Анастасия Решетова просто скрывает интересное положение, находясь на ранних сроках, предположив, что наследник музыканта появится на свет летом.Модель опровергла данную информацию, назвав ее ложью. Она подчеркнула, что все вышеперечисленные сюжеты были сделаны в неудачных нарядах и ракурсе. Знаменитость больше не желает читать комментарии, посвященные пополнению в семье, хотя мнение недоброжелателей после такого заявления не изменилось.