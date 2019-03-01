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Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины

Украинский дипломат Павел Климкин сделал заявление, согласно которому Россия и Белоруссия произошли от Украины. Версия госдеятеля соседней страны предлагает искать корни всего этого в истории Киевской Руси.
Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины

Как гласит заявление Климкина, Украина – это наследница упомянутого средневекового восточнославянского государства Восточной Европы, а Россия и Белоруссия якобы появились уже после отделения от него. «Наша страна изначально была европейской нацией, и потому менталитет нашего народа находится в полном соответствии с ценностям граждан западных государств. Сверх того, Киевская Русь, то есть современная Украина, и стала драйвером развития христианства во всём мире», – приводит слова министра иностранных дел Незалежной издание Observador. Дипломат также добавил, что благодаря Киевской Руси Европа на протяжении всей истории своего развития не раз была спасена от порабощения. В качестве примеров госдеятель привёл татаро-монгольское нашествие и некую защиту от Османской империи.

Дальше – больше: Климкин в своём заявлении отметил, что граждане Украины во времена СССР вели борьбу против так называемого «коммунистического тоталитаризма», становясь на защиту демократии и европейских ценностей. Сейчас же, по словам политического деятеля, Украина является уникальным пространством, объединяющим в себе все религии Центральной Европы, способные мирно сосуществовать бок о бок.

«На текущий момент горячее европейское сердце бьётся на Украине. Данная часть света ныне переживает моральный кризис, она сомневается в собственной правоте, а её граждане уже и не смогут, если понадобится, защитить ценности своих государств. Украинцы же не только готовы на это – они остались единственными, способными отстаивать эти самые ценности, держа оружие в своих руках на поле боя», – отметил Климкин, при всём этом обвинивший Россию в попытках любой ценой установить над Украиной контроль и «уничтожить» западную цивилизацию.


Члены Госдумы РФ не могли остаться в стороне от подобных заявлений. Говоря кратко, депутаты назвали их безумными, а также выразили сомнение касательно того, что Павел Климкин, который родился и получил образование в России, в полной мере освоил школьный курс по истории .



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:44

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