«На текущий момент горячее европейское сердце бьётся на Украине. Данная часть света ныне переживает моральный кризис, она сомневается в собственной правоте, а её граждане уже и не смогут, если понадобится, защитить ценности своих государств. Украинцы же не только готовы на это – они остались единственными, способными отстаивать эти самые ценности, держа оружие в своих руках на поле боя», – отметил Климкин, при всём этом обвинивший Россию в попытках любой ценой установить над Украиной контроль и «уничтожить» западную цивилизацию.





Как гласит заявление Климкина, Украина – это наследница упомянутого средневекового восточнославянского государства Восточной Европы, а Россия и Белоруссия якобы появились уже после отделения от него. «приводит слова министра иностранных дел Незалежной издание Observador. Дипломат также добавил, что благодаря Киевской Руси Европа на протяжении всей истории своего развития не раз была спасена от порабощения. В качестве примеров госдеятель привёл татаро-монгольское нашествие и некую защиту от Османской империи.Дальше – больше: Климкин в своём заявлении отметил, что граждане Украины во времена СССР вели борьбу против так называемого «коммунистического тоталитаризма», становясь на защиту демократии и европейских ценностей. Сейчас же, по словам политического деятеля, Украина является уникальным пространством, объединяющим в себе все религии Центральной Европы, способные мирно сосуществовать бок о бок.Члены Госдумы РФ не могли остаться в стороне от подобных заявлений. Говоря кратко, депутаты назвали их безумными, а также выразили сомнение касательно того, что Павел Климкин, который родился и получил образование в России, в полной мере освоил школьный курс по истории .