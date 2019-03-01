В Австралии рыбаки выловили редкого монстра без глаз с острыми зубами





Стоит отметить, что пойманная рыба и не собиралась клевать. Мужчины зацепили ее за туловище и вытащили из воды как корягу. Коричневый монстр имел небольшую голову и длинное тело. Его пасть была покрыта зубами, на теле были замечены зазубрины, о которые австралийцы чуть не порезались, вынимая крючок.Длина вытащенного чудовища достигала 15 см. Рыба была без движения. Мужчины рассказали, что если бы животное отказалось больше, «они бы умерли со страху».Сотрудник Музея и галереи искусств Северной Австралии сообщил, что рыбаки поймали занзибарского тениоида. Это редкий вид рыб, которые обитают в Новой Зеландии. Это существо без глаз, которое живет на дне и почти не показывается на поверхности. Хотя рыба имеет острые зубы, она практически безвредная и редко нападает первой.