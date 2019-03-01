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В Австралии рыбаки выловили редкого монстра без глаз с острыми зубами

Два жители Австралии, которые ловили рыбу рядом с парком Какаду в северной части страны, поймали монстра без глаз, но с зубами, чья длина аналогичная размеру угря. Биологи помогли рыбакам определить вид монстра.
В Австралии рыбаки выловили редкого монстра без глаз с острыми зубами

Стоит отметить, что пойманная рыба и не собиралась клевать. Мужчины зацепили ее за туловище и вытащили из воды как корягу. Коричневый монстр имел небольшую голову и длинное тело. Его пасть была покрыта зубами, на теле были замечены зазубрины, о которые австралийцы чуть не порезались, вынимая крючок.

Длина вытащенного чудовища достигала 15 см. Рыба была без движения. Мужчины рассказали, что если бы животное отказалось больше, «они бы умерли со страху».

Сотрудник Музея и галереи искусств Северной Австралии сообщил, что рыбаки поймали занзибарского тениоида. Это редкий вид рыб, которые обитают в Новой Зеландии. Это существо без глаз, которое живет на дне и почти не показывается на поверхности. Хотя рыба имеет острые зубы, она практически безвредная и редко нападает первой.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:01

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