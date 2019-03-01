Леонид Агутин прокомментировал отказ Украины от участия в конкурсе “Евровидение”
Певец не остался в стороне после решения Украины не посылать своих участников на “Евровидение”. Леонид Агутин прокомментировал ситуацию, связанную с конкурсом, ответив на вопросы журналистов.
Исполнитель посмотрел выступления претендентов, после чего назвал их вокал слабым, а также считает, что здесь вообще не замешана политика. Он уверен, что страна не хочет позорить себя и отправлять на конкурс участницу, которая “не поет, а мяукает” в примитивной песне. Леонид Агутин отметил, что ему было скучно слушать композицию группы “KAZKA” на английском языке.
Потому все конкурсанты будут плохо смотреться на сцене в Израиле. Лучше пропустить такое мероприятие, чем подвергаться насмешкам, считает музыкант, а разговоры о политической ситуации всегда остаются актуальными в последнее время в виде прикрытия.
Исполнитель посмотрел выступления претендентов, после чего назвал их вокал слабым, а также считает, что здесь вообще не замешана политика. Он уверен, что страна не хочет позорить себя и отправлять на конкурс участницу, которая “не поет, а мяукает” в примитивной песне. Леонид Агутин отметил, что ему было скучно слушать композицию группы “KAZKA” на английском языке.
Потому все конкурсанты будут плохо смотреться на сцене в Израиле. Лучше пропустить такое мероприятие, чем подвергаться насмешкам, считает музыкант, а разговоры о политической ситуации всегда остаются актуальными в последнее время в виде прикрытия.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:54