Леонид Агутин прокомментировал отказ Украины от участия в конкурсе “Евровидение”

Исполнитель посмотрел выступления претендентов, после чего назвал их вокал слабым, а также считает, что здесь вообще не замешана политика. Он уверен, что страна не хочет позорить себя и отправлять на конкурс участницу, которая “не поет, а мяукает” в примитивной песне. Леонид Агутин отметил, что ему было скучно слушать композицию группы “KAZKA” на английском языке.Потому все конкурсанты будут плохо смотреться на сцене в Израиле. Лучше пропустить такое мероприятие, чем подвергаться насмешкам, считает музыкант, а разговоры о политической ситуации всегда остаются актуальными в последнее время в виде прикрытия.