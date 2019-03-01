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Ученые: Ягодичные имплантаты могут вызвать развитие редкого вида рака

Сотрудники Университета Южной Калифорнии сообщили, что из-за использования ягодичных имплантов может развиваться редкий рак – лимфома. Раньше риск этой болезни связывали с увеличением груди хирургическим путем.
Ученые: Ягодичные имплантаты могут вызвать развитие редкого вида рака

Исследователи изучили данные тех, кто вставил в ягодицы импланты. У одной из пациенток спустя год после операции была выявлена лимфома. Возможно, после работы ученых подобные процедуры запретят.

«Причина заключается не в окружающей среде, а в виде импланта и периода времени, на протяжении которого он находится в ягодицах. Риск развития воспаления возрастает спустя 8 лет с момента операции. На процесс воздействует и генетика. Стоит отметить, что большую часть имплантов делают из человеческой ткани», – рассказал автор работы Ален Матарассо.

По статистике, каждый год 20 000 американцев в год улучшают форму ягодиц хирургическим путем. В последнее время популярной стала бразильская подтяжка, когда жир со спины и зоны бедер перекачивают в проблемные зоны. Это более безопасный способ. Невзирая на это, импланты до сих пор остаются востребованными.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:20

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