Ученые: Ягодичные имплантаты могут вызвать развитие редкого вида рака





Исследователи изучили данные тех, кто вставил в ягодицы импланты. У одной из пациенток спустя год после операции была выявлена лимфома. Возможно, после работы ученых подобные процедуры запретят.«Причина заключается не в окружающей среде, а в виде импланта и периода времени, на протяжении которого он находится в ягодицах. Риск развития воспаления возрастает спустя 8 лет с момента операции. На процесс воздействует и генетика. Стоит отметить, что большую часть имплантов делают из человеческой ткани», – рассказал автор работы Ален Матарассо.По статистике, каждый год 20 000 американцев в год улучшают форму ягодиц хирургическим путем. В последнее время популярной стала бразильская подтяжка, когда жир со спины и зоны бедер перекачивают в проблемные зоны. Это более безопасный способ. Невзирая на это, импланты до сих пор остаются востребованными.