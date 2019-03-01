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Huawei объявила российские расценки на «кожаные» смартфоны Y6 2019 и Y7 2019

Представители компании Huawei объявили российские расценки на доступные «кожаные» современные смартфоны версий Y6 2019, а также Y7 2019. По их словам продажи новинок в РФ начнутся уж в скором времени.
Huawei объявила российские расценки на «кожаные» смартфоны Y6 2019 и Y7 2019

Версия Y6 2019 получила 6,09-дюймовый дисплей на 1560 x 720 рх (HD+),13-мегапиксельную основную камеру с апертурой f/1.8, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, сканер отпечатков на задней панели. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 3 020 мАч. В роли аппаратной основы выступает четырехъядерный процессор версии MediaTek MT6761. В устройстве используется оперативная память на 2 Гб, встроенная флеш-память на 32 Гб. ПЗУ можно расширить с помощью карточек microSD до 512 Гб.

Вариация Y7 2019 имеет 6,29-дюймовый дисплей, двойную основную камеру на 13+2 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 450, ОЗУ на 3 Гб, аккумуляторную батарею на 4000 мАч.

Устройства функционируют под управлением «операционки» Android 9.0 Pie, получившей фирменную оболочку EMUI 9.0. Новинки начнут продавать 7 марта этого года по цене в 9 490 рублей, а также 12 990 рублей.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:07

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