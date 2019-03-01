Ангелина Вовк хочет объединить пенсионеров для создания хорошей передачи на ТВ

Звезда призналась, что уже предлагала такую идею руководству, но ее никто не услышал. Потому Ангелина Вовк решила обратиться к подписчикам и неравнодушным лицам, попросив их о помощи, так как считает, что вместе они смогут все.“ Судя по вашим мнениям о том, что я вам пишу, вы чудесные умницы! И мы сделаем прекрасную передачу, добрую и про нас!”, - продолжила ведущая.Пользователи Сети позитивно оценили такую идею, поддержав своего кумира. Они считают, что на ТВ давно уже надо заменить программы с негативом хорошими аналогами, где будут показаны традиции лучших семей. Также многие юзеры рекомендуют знаменитости обратить внимание на возможности YouTube, где можно воплотить свои мечты в реальность.