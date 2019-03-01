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Ангелина Вовк хочет объединить пенсионеров для создания хорошей передачи на ТВ

Ангелина Вовк хочет объединить пенсионеров для создания хорошей передачи на ТВ, чтобы показать людям добрые и позитивные сюжеты. Ведущая порадовала своих подписчиков новым видео в Instagram, показав, как люди пожилого возраста прекрасно танцуют перед зрителями.
Ангелина Вовк хочет объединить пенсионеров для создания хорошей передачи на ТВ

Звезда призналась, что уже предлагала такую идею руководству, но ее никто не услышал. Потому Ангелина Вовк решила обратиться к подписчикам и неравнодушным лицам, попросив их о помощи, так как считает, что вместе они смогут все.“ Судя по вашим мнениям о том, что я вам пишу, вы чудесные умницы! И мы сделаем прекрасную передачу, добрую и про нас!”, - продолжила ведущая.

Пользователи Сети позитивно оценили такую идею, поддержав своего кумира. Они считают, что на ТВ давно уже надо заменить программы с негативом хорошими аналогами, где будут показаны традиции лучших семей. Также многие юзеры рекомендуют знаменитости обратить внимание на возможности YouTube, где можно воплотить свои мечты в реальность.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30

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