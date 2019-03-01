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В Омской области мужчину с огнестрельной раной в голове нашли в собственном доме

В одном из домов Калачинска, Омская область, был обнаружен труп мужчины с огнестрельной раной в голове. Местные жители узнали в нем 51-летнего мужчину, который жил в частном доме.
В Омской области мужчину с огнестрельной раной в голове нашли в собственном доме

Вечером 28 февраля знакомые местного жителя обеспокоились, что он не отвечает на звонки. Придя к нему домой, они обнаружили труп приятеля, в голове которого была огнестрельная рана. Около тела лежал травматический пистолет.

Знакомые умершего мужчины рассказали, что жил он один, работал, не пил и ни с кем не ссорился, финансовых задолженностей у него не было. Из родственников у омича была только мать. На данный момент правоохранители проводят проверку. Пока версия о криминальной природе смерти мужчины не рассматривается.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 15:10

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