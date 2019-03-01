На юге Москвы тело мужчины со сломанной шеей найдено в подъезде дома





По информации правоохранительных органов Москвы, 1 марта жители 2 корпуса дома №42 по улице Кировоградская в Чертаново нашли труп мужчины на 11 этаже. На вид погибшему, который лежал в подъезде, 45-50 лет. Экспертиза выявила на шее погибшего повреждения. Предварительно, москвичу сломали позвонки или задушили.В ближайшее время полиция займётся выяснением личности неизвестного и установлением обстоятельств его смерти. Мужчина мог проживать в том же доме, где с ним расправились. Следствие рассматривает убийство как основную версию происшествия.