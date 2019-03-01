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На юге Москвы тело мужчины со сломанной шеей найдено в подъезде дома

На юге Москвы тело неопознанного мужчины с повреждениями шеи найдено в подъезде этажного дома. По факту убийства 50-летнего москвича ведётся расследование.
На юге Москвы тело мужчины со сломанной шеей найдено в подъезде дома

По информации правоохранительных органов Москвы, 1 марта жители 2 корпуса дома №42 по улице Кировоградская в Чертаново нашли труп мужчины на 11 этаже. На вид погибшему, который лежал в подъезде, 45-50 лет. Экспертиза выявила на шее погибшего повреждения. Предварительно, москвичу сломали позвонки или задушили.

В ближайшее время полиция займётся выяснением личности неизвестного и установлением обстоятельств его смерти. Мужчина мог проживать в том же доме, где с ним расправились. Следствие рассматривает убийство как основную версию происшествия.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:04

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