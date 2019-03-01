Ученые рассказали о болезнях, с которыми борется секс





К выводу о борьбе с простудой пришли сотрудники Университета Уилкса, взяв образцы слюны у 111 участников нового эксперимента. В итоге оказалось, что у тех, кто имеет постоянную половую жизнь, уровень иммуноглобулина был повышен на 30%. Именно он дает возможность организму противостоять простудам.О том, что секс спасает от мигрени, рассказали немецкие эксперты из департамента неврологии при Университете Мюнстера. Из тысячи пациентов у 60% занятия любовью привели к облегчению симптомов мигрени.Спасает половая жизнь и от депрессии, и от бессонницы. Причина в эндорфинах, выделяемых при занятиях сексом, которые помогают расслабиться.Отметили ученые также, что регулярная интимная жизнь может снизить риск инфарктов и инсультов. Поскольку во время секса тренируется сердце, улучшается кровоток и повышается тонус всего тела.