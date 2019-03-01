Причиной одиночества Ольги Бузовой стало влияние проекта «Дом-2»





С момента развода Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым прошло достаточно много времени, но ведущая «Дома-2», несмотря на активную жизнь экс-супруга, всё ещё находится в статусе холостячки. Поклонники певицы и постоянные зрители телестройки «Дом-2» предположили, что именно скандальный проект стал причиной столь длительного её одиночества.Связывает публика это с тем, что Ольга Бузова попала в стены реалити-шоу в достаточно молодом возрасте. Она, будучи наивной студенткой, не знающей о серьёзных отношениях с мужчинами практически ничего, сама загнала себя в бесконечно повторяющиеся скандалы, сплетни и интриги. Все неудачи, связанные с противоположным полом, фанаты звезды связывают с её «профессиональной привычкой», заработанной на «Доме-2».Согласно мнению фолловеров, знаменитость уже не может отделить себя и свою жизнь от сценариев телестройки, обрекая себя тем самым на постоянное одиночество и трудности в отношениях с мужчинами.