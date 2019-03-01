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Причиной одиночества Ольги Бузовой стало влияние проекта «Дом-2»

Причиной столь длительного одиночества популярной Ольги Бузовой поклонники назвали влияние проекта «Дом-2». Многие помнят, что на телестройку она пришла ещё молодой и наивной студенткой, которая заработала «профессиональную привычку» быть замешанной в скандалах, интригах и обрекла себя на провалы в отношениях.
Причиной одиночества Ольги Бузовой стало влияние проекта «Дом-2»

С момента развода Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым прошло достаточно много времени, но ведущая «Дома-2», несмотря на активную жизнь экс-супруга, всё ещё находится в статусе холостячки. Поклонники певицы и постоянные зрители телестройки «Дом-2» предположили, что именно скандальный проект стал причиной столь длительного её одиночества.
Причиной одиночества Ольги Бузовой стало влияние проекта «Дом-2»

Связывает публика это с тем, что Ольга Бузова попала в стены реалити-шоу в достаточно молодом возрасте. Она, будучи наивной студенткой, не знающей о серьёзных отношениях с мужчинами практически ничего, сама загнала себя в бесконечно повторяющиеся скандалы, сплетни и интриги. Все неудачи, связанные с противоположным полом, фанаты звезды связывают с её «профессиональной привычкой», заработанной на «Доме-2».

Согласно мнению фолловеров, знаменитость уже не может отделить себя и свою жизнь от сценариев телестройки, обрекая себя тем самым на постоянное одиночество и трудности в отношениях с мужчинами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:59

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