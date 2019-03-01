Учёные: Северный Ледовитый океан лишится льда к 2040 году
Учёные провели новое компьютерное моделирование, показавшее, что Северный Ледовитый океан полностью лишится льда к 2040 году. Это произойдёт из-за естественных процессов, уже сейчас наблюдающихся в Тихом океане, в тропической его части.
Именно там с каждым годом увеличивается уровень потепления, которое, в свою очередь, связано с деятельностью человека. К 2040 году Северный Ледовитый океан утратит порядка 1 000 000 км2 своего льда. Переход Тихоокеанского региона от холодной фазе к тёплой начался примерно 5 лет назад. Данный океан планеты, полностью расположенный в северном полушарии, стремительно теряет лёд из-за климатических изменений. Избежать этого можно лишь в единственном случае: если человек существенно сократит количество выбрасываемых парниковых газов.
Именно там с каждым годом увеличивается уровень потепления, которое, в свою очередь, связано с деятельностью человека. К 2040 году Северный Ледовитый океан утратит порядка 1 000 000 км2 своего льда. Переход Тихоокеанского региона от холодной фазе к тёплой начался примерно 5 лет назад. Данный океан планеты, полностью расположенный в северном полушарии, стремительно теряет лёд из-за климатических изменений. Избежать этого можно лишь в единственном случае: если человек существенно сократит количество выбрасываемых парниковых газов.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:05