Учёные: Северный Ледовитый океан лишится льда к 2040 году





Именно там с каждым годом увеличивается уровень потепления, которое, в свою очередь, связано с деятельностью человека. К 2040 году Северный Ледовитый океан утратит порядка 1 000 000 кмсвоего льда. Переход Тихоокеанского региона от холодной фазе к тёплой начался примерно 5 лет назад. Данный океан планеты, полностью расположенный в северном полушарии, стремительно теряет лёд из-за климатических изменений. Избежать этого можно лишь в единственном случае: если человек существенно сократит количество выбрасываемых парниковых газов.