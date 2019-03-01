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Полина Диброва рассказала поклонникам о своей первой поездке во Францию

Полина Диброва часто радует своих поклонников интересными сюжетами в Instagram. Модель рассказала о своей первой поездке во Францию, когда ей исполнилось 18 лет.
Полина Диброва рассказала поклонникам о своей первой поездке во Францию

Тогда будущий супруг знаменитости Павел Диброва привез юную особу в очаровательный городок Эз, расположенный на Лазурном берегу. Он ухаживал за красивой моделью, несмотря на разницу в возрасте. Сейчас знаменитость вместе с семьей посетила этот уголок через 12 лет, а тогда любимый человек праздновал свой день рождения.

Он угощал Полину Диброву вином “Шато Марго”, а на торте было написано ее имя. Модель призналась: “ В тот момент в голове не было Саши, Феди и Илюши… Только в сердце”. Сейчас пара решила показать место зарождения будущей семьи наследнику Александру, а восхищенные подписчики назвали своего кумира красавицей и умницей, считая ее женственной и искренней личностью.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:12

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