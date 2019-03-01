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Работу одного из самых закрытых подразделений Минобороны показали на видео

В очередном выпуске проекта «Военная приемка» будет показана работа ССО в Арктике. Это один из самых закрытых подразделений Минобороны. Премьера программы состоится на «Звезде» воскресным утром 3 марта.
Работу одного из самых закрытых подразделений Минобороны показали на видео

Сотрудники Сил спецопераций никогда не показывают лица. Их работа, освещаясь в СМИ, никогда не обсуждается в подробностях. За кадром остаются и моменты подготовки этих специалистов. Однако для «Звезды» было сделано исключение.

Съемочная группа передачи покажет редкие кадры сложной тренировки в условиях северной погоды. Журналисты с военными переживут длительный марш-бросок по тайге Сибири, где придется пробираться сквозь чащи и днем, и ночью.

Также зрителям покажут, как проходят испытания вооружения и экипировки, предназначенных для боев в условиях, когда температура понижается до -40 градусов по Цельсию.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:42

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