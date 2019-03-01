Работу одного из самых закрытых подразделений Минобороны показали на видео





Сотрудники Сил спецопераций никогда не показывают лица. Их работа, освещаясь в СМИ, никогда не обсуждается в подробностях. За кадром остаются и моменты подготовки этих специалистов. Однако для «Звезды» было сделано исключение.Съемочная группа передачи покажет редкие кадры сложной тренировки в условиях северной погоды. Журналисты с военными переживут длительный марш-бросок по тайге Сибири, где придется пробираться сквозь чащи и днем, и ночью.Также зрителям покажут, как проходят испытания вооружения и экипировки, предназначенных для боев в условиях, когда температура понижается до -40 градусов по Цельсию.