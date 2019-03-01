Началось бета-тестирование Android Pie для ZenFone Max Pro M1





Производителем пока не сообщалась дата выпуска финальной вариации Android Pie для данного устройства. Стоит отметить, что Max Pro M1 наделили шестидюймовым дисплеем, имеющим разрешение Full HD+ на 2160х1080 рх. Между тем соотношение сторон гаджета составляет 18:9. Модель получила восьмиядерный процессор типа Qualcomm Snapdragon 636. Оперативная память составляет 3/4/6 Гб, а встроенная флеш-память – 32/64 ГБ.Также имеет место сканер отпечатков, двойная основная удобная камера на 13+5 Мп либо 16+5 Мп, фронтальная камера на 8/16 Мп, два слота для SIM-карт, один слот под microSD-карты памяти, чистая операционка Android 8.1 Oreo, не имеющая фирменную оболочку.