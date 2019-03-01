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Криминалисты Следственного комитета РФ раскрыли тайну странной гибели группы Дятлова

Криминалисты Следственного комитета РФ во главе со следователем Владимиром Соловьевым, провели свое расследование странной гибели туристической группы Дятлова ещё в 2015 году. В результате проведенной работы сотрудники ведомства смогли окончательно раскрыть тайну трагического события, произошедшего на горе Холатчахль в 1959 году.
Криминалисты Следственного комитета РФ раскрыли тайну странной гибели группы Дятлова

Согласно имеющимся деталям исследования, проведенного опытным следователем-криминалистом Владимиром Соловьевым (расследовавшим дело о гибели царской семьи в свое время) и сотрудника СКР Сергея Шкрябача, известна единственно возможная версия гибели туристической группы Дятлова.

Игорь Дятлов вместе со студентами и выпускниками Уральского политехнического института отправился в свой турпоход в январе 1959 года. Группа покинула Свердловск 23 января, а 28-го начала движение на лыжах. Экспедиция должна была завершится 12 февраля, но спустя неделю начались поисковые работы – отряд не вышел на связь.
Криминалисты Следственного комитета РФ раскрыли тайну странной гибели группы Дятлова

Палатка с разорванным и разрезанным скатом крыши была найдена 25 февраля на одном из склонов горы Холатчахль. На следующий день удалось обнаружить первые тела четырех человек из группы, это были Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко, Игорь Дятлов и Зинаида Колмогорова. По версии следствия, они погибли у костра без одежды и еды, не имея возможности поддерживать тепло. Позднее нашли тело Рустема Слободина. Смерть произошла в результате замерзания, выяснили эксперты.
Криминалисты Следственного комитета РФ раскрыли тайну странной гибели группы Дятлова

Только через два месяца были обнаружены без признаков жизни Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев. Туристы искали более надежное убежище и добравшись до перешейка, провалились под снег. По заключению специалистов, Колеватов погиб от «воздействия низкой температуры», а у других, включая Дубинину, Золотарева, Тибо-Бриньоля, оказались страшные травмы и повреждения внутренних органов. Так, вероятные причины гибели четырех человек: травмы, полученные при падении, удушье и замерзание.
Криминалисты Следственного комитета РФ раскрыли тайну странной гибели группы Дятлова

Криминалисты выяснили, что на горе произошел сход снежной лавины, превышающий несколько тонн. Это, а также низкий уровень подготовки членов группы Дятлова, недостаточный для 21-дневного 300-километрового горного перехода, и привело к смерти 9 молодых людей в ночь на 2 февраля 1959 года.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:34

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