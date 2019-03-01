Ольга Бузова может стать матерью для детей Филиппа Киркорова
Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова в скором времени может стать матерью для детей Филиппа Киркорова. Такой вывод сделали поклонники певицы, заметив, как она в компании отца поп-короля заботиться о его наследниках на вручении премии «Звуковая дорожка».
Ольга Бузова неоднократно была замечена в компании поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Периодически появлявшиеся в Сети снимки с якобы дружескими объятиями звёзд вызывали у фолловеров массу вопросов и всеобщее недоумение, так как бывший супруг Аллы Пугачёвой с первых попыток ведущей «Дома-2» петь на сцене активно её поддерживал.
После новых снимков, сомнения фанатов певицы понемногу начали рассеиваться и теперь те уверены, что Ольга Бузова в скором времени может стать не просто близким другом семьи, но и матерью для детей Филиппа Киркорова. На церемонии вручения премии «Золотая дорожка» ведущая «Дома-2» в компании с отцом поп-короля всё время находилась около его наследников Аллы-Виктории и Мартина, проявляя необычайную заботу и нежность по отношению к ним.
Кроме того, судя по рассказам присутствующих на концерте гостей, Ольна Бузова довольно комфортно чувствовала себя рядом с Бедросом Киркоровым, шутя и улыбаясь весь вечер.
Ольга Бузова неоднократно была замечена в компании поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Периодически появлявшиеся в Сети снимки с якобы дружескими объятиями звёзд вызывали у фолловеров массу вопросов и всеобщее недоумение, так как бывший супруг Аллы Пугачёвой с первых попыток ведущей «Дома-2» петь на сцене активно её поддерживал.
После новых снимков, сомнения фанатов певицы понемногу начали рассеиваться и теперь те уверены, что Ольга Бузова в скором времени может стать не просто близким другом семьи, но и матерью для детей Филиппа Киркорова. На церемонии вручения премии «Золотая дорожка» ведущая «Дома-2» в компании с отцом поп-короля всё время находилась около его наследников Аллы-Виктории и Мартина, проявляя необычайную заботу и нежность по отношению к ним.
Кроме того, судя по рассказам присутствующих на концерте гостей, Ольна Бузова довольно комфортно чувствовала себя рядом с Бедросом Киркоровым, шутя и улыбаясь весь вечер.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:02