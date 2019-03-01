Елена Малышева еле сдерживает себя при виде вкусной еды

Знаменитость показала подписчикам видео, сделанное в ГУМе, когда она посетила гастроном. Елена Малышева рассказала, что тогда сильно хотела попробовать хоть кусочек хлеба, пока покупала кабачки и рыбу. Она назвала еду наркотиком, после чего попросила подписчиков поддержать желание продолжить борьбу с лишним весом, потому что уже поправилась на килограмм.Пользователи Сети быстро отреагировали на пост ведущей, считая, что любимые блюда можно употреблять небольшими порциями без вреда для фигуры. Они иронически упомянули рекламу Малышевой о похудении без проблем и страданий, советуя ей дальше вкушать свои изыски и радоваться.