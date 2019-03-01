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В России разработали новые зажигательные патроны

Российские специалисты разработали новый вид патронов. Это зажигательные 12,7-миллиметровые боеприпасы, о создании которых рассказал Игорь Некрасов.
В России разработали новые зажигательные патроны

Он занимает пост главного конструктора экипировки входящего в Ростех ЦНИИТОЧМАШ. Некрасов сообщил, что работа, получившая название «Аверс», в ходе которой разрабатывались патроны, была окончена. В итоге появилось два новых вида боеприпасов: зажигательный и бронебойно-зажигательный, калибр которых достигает 12,7 мм. Главная особенность новинок состоит в том, что они могут зажигать тяжелое топливо, в частности, дизельное. Некрасов подчеркнул, что раньше в российских Вооруженных силах были только те патроны, которые зажигают бензин.

Кроме того, появилась информация о том, что в рамках ОКР «Ратник» были созданы 5,45-миллиметровые патроны. Это боеприпасы 7Н39 и 7Н40. У одного из них повышенное бронебойное действие, что дает возможность с 50-70 м пробивать бронелисты 2П. Второй вид патронов имеет повышенную кучность стрельбы.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 15:29

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