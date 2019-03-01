Катерина Шпица заговорила о “весеннем обострении” у некоторых подписчиков

Звезда отметила, что сюжет спровоцировал неадекватную реакцию у некоторых лиц, добавив в конце: “ В чистилище уже собралась знатная компания”. Затем Екатерина Шпица решила шутливо упомянуть о своей фигуре и анатомии груди, которую так яростно обсуждали поклонники.Пользователи Сети поддержали артистку лесными комментариями, отметив, что зимой им явно не хватало ярких красок. Они поздравили знаменитость с первым весенним днем, пожелав, чтобы это время года запомнилось кумиру – как большая и светлая сказка. Кроме того, многим юзерам понравилось платье знаменитости, подчеркнувшее ее сексапильность и красоту.