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Катерина Шпица заговорила о “весеннем обострении” у некоторых подписчиков

Недавно актриса опубликовала в Instagram фото, позируя перед камерами в провокационном красном наряде, после чего стала получать много неоднозначных комментариев в свой адрес. Необдуманные высказывания фанатов побудили Катерину Шпицу заговорить о “весеннем обострении” у некоторых подписчиков.
Катерина Шпица заговорила о “весеннем обострении” у некоторых подписчиков

Звезда отметила, что сюжет спровоцировал неадекватную реакцию у некоторых лиц, добавив в конце: “ В чистилище уже собралась знатная компания”. Затем Екатерина Шпица решила шутливо упомянуть о своей фигуре и анатомии груди, которую так яростно обсуждали поклонники.

Пользователи Сети поддержали артистку лесными комментариями, отметив, что зимой им явно не хватало ярких красок. Они поздравили знаменитость с первым весенним днем, пожелав, чтобы это время года запомнилось кумиру – как большая и светлая сказка. Кроме того, многим юзерам понравилось платье знаменитости, подчеркнувшее ее сексапильность и красоту.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40

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