Андрей Шабарин и Роза Райсон счастливы, что покинули проект «Дом-2»





Андрей Шабарин и Роза Райсон некоторое время назад совершенно неожиданно для зрителей покинули телестройку «Дом-2». Публика тогда так и не получила никаких объяснений ни от ведущих, ни от коллег пары по проекту. Теперь фанаты экс-участников могут наблюдать, что те ни капли не пожалели о своём уходе, ведь сейчас счастливы и продолжают совершенствовать отношения без каких-либо посторонних вмешательств.Зрители не исключают, что Андрей Шабарин и Роза Райсон вовремя покинули проект, ведь главная задача редакторов «Дома-2» - сделать всё, чтобы в каждой сложившейся паре появилось максимум поводов для выяснения отношений, скандалов и даже драк. Вероятнее всего, именно настоящая любовь, зародившаяся между Шабариным и Райсон, помешала организаторам скандальной телестройки удержать пару в стенах периметра.