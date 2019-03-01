Апокалиптические знаки по всему миру: Рыбный дождь, зеленый снег, нашествие саранчи и кит в Амазонке





По словам премьер-министра Европы Джозефа Маската, 24 февраля на Мальте был самый сильный ураган с 1982 года, но после шторма произошла нетипичная ситуация, называемая «рыбным дождем», вызванным гигантскими волнами. Европейский остров подвергся воздействию ветров, скорость которых превысила 130 километров в час и нанесла серьезный материальный ущерб. Однако одним из самых любопытных фактов является то, что гигантские волны бросали тысячи рыб на прибрежные дороги. Стоит отметить, что местные жители воспользовались ситуацией, чтобы собрать как можно больше рыбы.Серия инцидентов в России привлекла внимание пользователей Сети. На этой неделе жители Сибири с тревогой наблюдали за тем, как снег вокруг них становится зеленым и черным от токсичных выбросов. Сначала считалось, что это странное явление связано с местной фабрикой. Тем не менее, пресс-секретарь завода сказал, что в последнее время не было несчастных случаев и что изменение цвета может быть связано с таянием снега, а не с опасностью.Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций предупредила, что нашествие саранчи библейских размеров распространяется из Судана и Эритреи по обе стороны Красного моря в Саудовскую Аравию и Египет. По мнению экспертов ФАО, это вызвано продолжительными сезонами дождей, которые способствовали размножению двух поколений и значительному увеличению численности саранчи. Наибольшее распространение нынешней вспышки зависит от двух ключевых факторов: эффективных мер контроля и мониторинга в районах размножения саранчи в Судане, Эритрее и Саудовской Аравии и соседних странах, а также интенсивности осадков в период с марта по май по обеим сторонам от Красного моря и внутренней части Аравийского полуострова.Бразильские морские биологи были удивлены, обнаружив молодого горбатого кита в отдаленном районе реки Амазонки. Это открытие было сделано исследователями в то время, когда эти гигантские существа должны были мигрировать в Антарктиду. Следует отметить, что в Атлантическом океане за пределами Бразилии живут десятки тысяч горбатых китов. Однако почти все они уже мигрировали в Антарктиду, чтобы прокормить себя. При этом кит был обнаружен вблизи устья реки Амазонки, более чем в 6 тысячах километров от его естественной среды обитания. Эксперты рассматривали возможность того, что сильные приливы могут привести горбатого кита к мангровым зарослям. Однако они не смогли доказать свою гипотезу.Это лишь некоторые из странных инцидентов, которые недавно произошли на нашей планете. И хотя ученые пытались найти логическое и рациональное объяснение для каждого из них, многие считают, что это, несомненно, апокалиптические признаки. Эксперты по библейскому пророчеству предупреждают, что все эти необычные явления в конечном итоге распространятся по всему миру, и иллюстрируют это в книге Исход, объясняя, что нашествие саранчи было одним из 10 наказаний, которые выпали на землю Египта в качестве наказания за порабощение еврейского народа.По мнению экспертов, конец света действительно начнется 21 декабря этого года, ровно через семь лет после того, как календарь майя его предсказал. По истечении семи дней произойдет сдвиг полюсов, который будет виден на небесах и приведет к апокалипсису на Земле.