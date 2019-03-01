Smart представит в Женеве концепт Forease +





Авто является модификацией концепт-кара Smart Forease, который подготовили в прошлом году к двадцатилетию автобренда. Спидстер оснащается низким лобовым стеклом, а также съёмным тканевым верхом. Заднее, а также боковое остекление не предусматривается. Транспортное средство наделили новыми бамперами, колёсами, светодиодной оптикой, которая отличается от базовой версии Smart. В салоне прототипа используется темная черно-оранжевая обивка. В интерьере машины стоит отметить наличие нового рулевого колеса. В центральные дефлекторы автомобильной вентиляции встроены дисплеи, которые отображают прогноз погоды, а также часы.Концептуальную версию Forease+ построили на базе серийного электрического авто Smart EQ Fortwo Cabrio. Машина получила силовой агрегат на 82 л.с. Запас хода авто достигает 160 километров. Smart Forease+ не будет иметь серийной версии.