Анджелина Джоли запретила Брэду Питту участвовать в выборе университета для наследника Мэддокса





Во время беседы с журналистами друзья артиста рассказали, что он гордится сыном и с удовольствием мог бы помочь ему выбрать подходящее учебное заведение. Только сейчас это уже стало не актуально из-за решения Анджелины Джоли. Сам Брэд Питт был подавлен после столь негативного события в его личной жизни.Инсайдеры добавили, что звезда не отказывается принимать участие в жизни детей, но его супруга решила взять инициативу в свои руки. Потому актер переживает, что его просто вычеркнули из семьи, пока занимается работой, чтобы обеспечить всех близких людей.