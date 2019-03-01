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Анджелина Джоли запретила Брэду Питту участвовать в выборе университета для наследника Мэддокса

В последнее время актриса была занята выбором университета для своего наследника Мэддокса, рассматривая варианты обучения в стране и за рубежом. Вот только Анджелина Джоли запретила Брэду Питту участвовать в таком важном событии, чем сильно расстроила бывшего избранника.
Анджелина Джоли запретила Брэду Питту участвовать в выборе университета для наследника Мэддокса

Во время беседы с журналистами друзья артиста рассказали, что он гордится сыном и с удовольствием мог бы помочь ему выбрать подходящее учебное заведение. Только сейчас это уже стало не актуально из-за решения Анджелины Джоли. Сам Брэд Питт был подавлен после столь негативного события в его личной жизни.
Анджелина Джоли запретила Брэду Питту участвовать в выборе университета для наследника Мэддокса

Инсайдеры добавили, что звезда не отказывается принимать участие в жизни детей, но его супруга решила взять инициативу в свои руки. Потому актер переживает, что его просто вычеркнули из семьи, пока занимается работой, чтобы обеспечить всех близких людей.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:27

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