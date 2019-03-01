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Супруга Георгия Данелии рассказала о состоянии режиссера в больнице

Галина Юркова-Данелия сообщила о том, как себя чувствует ее супруг. Оказывается, режиссеру Георгию Данелии стало лучше. «Его уже могли сегодня покормить, дали кисель. Про то, чтобы его выписывать, еще не обсуждают. Это непростая история, так как в его трахеях находится трубка, которая помогает дышать. Однако мы продолжаем бороться за его жизнь», – рассказал жена постановщика.
Супруга Георгия Данелии рассказала о состоянии режиссера в больнице

Отметим, что 88-летнего Данелию отвезли в больницу из-за проблем, возникших с его легкими, 24 февраля. После этого известного кинорежиссера ввели в искусственную кому.

Позже стало известно, что было принято решение вывести его из этого состояния.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:13

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