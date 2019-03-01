Майю Донцову уже назвали победительницей свадебного конкурса «Дома-2»





Майя Донцова уже стала для многих бесспорным победителем свадебного конкурса на «Доме-2». Такой вывод фанаты сделали исходя из многочисленных эфиров, в которых видно, как сильно девушка стремится наконец узаконить отношения с Алексеем Купиным, чего не скажешь про Марину Африкантову.Участница «Дома-2» всем своим видом даёт понять, что замуж ей давно пора, но вот Роман Капаклы явно не готов торопить события, но и отказать своей возлюбленной не в силах. Молодой человек постоянно избегает разговоров о будущем, не желает строить планы по поводу возможной свадьбы и особенно детей.Судя по поведению проектантов, считают зрители телестройки «Дом-2», есть смысл и желание голосовать в «Свадьбе на миллион» именно за Майю Донцову и Алексея Купина, так как Африкантова и Капаклы в последнее время стремительно теряют доверие публики.