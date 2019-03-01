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Майю Донцову уже назвали победительницей свадебного конкурса «Дома-2»

Зрители преждевременно назвали Майю Донцову победительницей свадебного конкурса на «Доме-2», который стартует только в марте. Всё дело в том, что её основная конкурентка Марина Африкантова никак не может разговорить Романа Капаклы и наконец доказать фанатам, что они действительно хотят пожениться.
Майю Донцову уже назвали победительницей свадебного конкурса «Дома-2»

Майя Донцова уже стала для многих бесспорным победителем свадебного конкурса на «Доме-2». Такой вывод фанаты сделали исходя из многочисленных эфиров, в которых видно, как сильно девушка стремится наконец узаконить отношения с Алексеем Купиным, чего не скажешь про Марину Африкантову.
Майю Донцову уже назвали победительницей свадебного конкурса «Дома-2»

Участница «Дома-2» всем своим видом даёт понять, что замуж ей давно пора, но вот Роман Капаклы явно не готов торопить события, но и отказать своей возлюбленной не в силах. Молодой человек постоянно избегает разговоров о будущем, не желает строить планы по поводу возможной свадьбы и особенно детей.
Майю Донцову уже назвали победительницей свадебного конкурса «Дома-2»

Судя по поведению проектантов, считают зрители телестройки «Дом-2», есть смысл и желание голосовать в «Свадьбе на миллион» именно за Майю Донцову и Алексея Купина, так как Африкантова и Капаклы в последнее время стремительно теряют доверие публики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:09

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