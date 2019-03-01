Настя Каменских призвала поклонников не быть стеснительными пикантным снимком
Настя Каменских в популярной соцсети Instagram обнародовала новую публикацию. Под данным снимком исполнительница песен призвала своих фанатов не быть стеснительными.
На опубликованном кадре Каменских изображена в очень откровенном образе. На артистке красовался черный наряд, колготы, подтяжки и ботфорты. Фото за четыре часа собрало около 97 тысяч одобрительных лайков и более 970 комментариев. Подписчики просто «засыпали» свою любимую певицу комплиментами, назвав ее «красоткой» и ангелом.
Чуть позже певица обнародовала ролик с «Большого Весеннего Концерта», на котором звезда выступала с песней «Попа как у Ким» в этом же наряде. За непродолжительное время видео собрало около 90 000 просмотров.
На опубликованном кадре Каменских изображена в очень откровенном образе. На артистке красовался черный наряд, колготы, подтяжки и ботфорты. Фото за четыре часа собрало около 97 тысяч одобрительных лайков и более 970 комментариев. Подписчики просто «засыпали» свою любимую певицу комплиментами, назвав ее «красоткой» и ангелом.
Чуть позже певица обнародовала ролик с «Большого Весеннего Концерта», на котором звезда выступала с песней «Попа как у Ким» в этом же наряде. За непродолжительное время видео собрало около 90 000 просмотров.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:17