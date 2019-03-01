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Настя Каменских призвала поклонников не быть стеснительными пикантным снимком

Настя Каменских в популярной соцсети Instagram обнародовала новую публикацию. Под данным снимком исполнительница песен призвала своих фанатов не быть стеснительными.
Настя Каменских призвала поклонников не быть стеснительными пикантным снимком

На опубликованном кадре Каменских изображена в очень откровенном образе. На артистке красовался черный наряд, колготы, подтяжки и ботфорты. Фото за четыре часа собрало около 97 тысяч одобрительных лайков и более 970 комментариев. Подписчики просто «засыпали» свою любимую певицу комплиментами, назвав ее «красоткой» и ангелом.

Чуть позже певица обнародовала ролик с «Большого Весеннего Концерта», на котором звезда выступала с песней «Попа как у Ким» в этом же наряде. За непродолжительное время видео собрало около 90 000 просмотров.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:17

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