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Марина Федункив 13 лет помогала мужу бороться с наркотической зависимостью

Актриса Марина Федункив дала интервью о своей личной жизни. Много лет звезда была замужем, но недавно все-таки оформила развод. Федункив рассказала, что всегда принимала решения сама в любых отношениях.
Марина Федункив 13 лет помогала мужу бороться с наркотической зависимостью

Она считает, что мужчинам не всегда хватает смелости закончить роман из-за страха обидеть или из-за трусости. Поэтому если она чувствовала, что отношения изжили себя, осталась не любовь, а только уважение и привычка, то уходила сама.

Супруг актрисы был наркоманом, она 13 лет боролась вместе с ним с этой проблемой. Однако поборов эту привычку, муж звезды начал много пить. «Я верила в него, делала все, чтобы помочь, а он напивался и вел себя ужасно», – делится актриса. Федункив призналась, что даже родители супруга просили ее уйти от него. Когда умерла ее свекровь, отец мужа сказал, что хочет, чтобы сын не мучил ее и остался жить у него. Через год супруг актрисы уехал на похороны к отцу, после чего она попросила его не возвращаться.

Теперь Марина Федункив официально свободна, как и ее сердце. Она не спешит искать новых отношений и замуж пока не хочет. Актриса считает, что ей нужно время, чтобы успокоиться и не тянуть горький опыт в новый роман.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:10

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