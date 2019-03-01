Ольгу Бузову заподозрили в тайном сговоре с иллюминатами ради популярности и гонораров





С тех пор, как Ольга Бузова сделала первые шаги в качестве сольной певицы, публика перебрала множество вариантов её успеха, который никто никак не смог связать с наличием вокального таланта у ведущей «Дома-2». Позже пользователи Сети предположили, что бывшая супруга Дмитрия Тарасова, вероятно, продала душу дьяволу, а её фирменные жесты выражают благодарность мистическому покровителю.Несмотря на некую абсурдность такой теории, у неё с каждым днём появляется всё больше сторонников, уже заподозривших Ольгу Бузову в тайном сговоре с иллюминатами — секретным обществом, негласно управляющим мировой историей. Согласно слухам, звезда вполне могла заключить взаимовыгодную сделку с зарубежными представителями этого движения, чтобы в короткие сроки обрести широкую известность и расположение слушателей.Взамен от Ольги Бузовой в будущем потребуют выполнения ответных условий: это может быть влиянием на общественное мнение, либо же продвижением какой-либо идеи среди многомиллионной аудитории своих почитателей.