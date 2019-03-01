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Ольгу Бузову заподозрили в тайном сговоре с иллюминатами ради популярности и гонораров

Фанаты заподозрили Ольгу Бузову в тайном сговоре с иллюминатами ради популярности и огромных гонораров. Только так фолловеры пока могут объяснить стремительный успех ведущей «Дома-2» в качестве певицы и всё время растущие доходы.
Ольгу Бузову заподозрили в тайном сговоре с иллюминатами ради популярности и гонораров

С тех пор, как Ольга Бузова сделала первые шаги в качестве сольной певицы, публика перебрала множество вариантов её успеха, который никто никак не смог связать с наличием вокального таланта у ведущей «Дома-2». Позже пользователи Сети предположили, что бывшая супруга Дмитрия Тарасова, вероятно, продала душу дьяволу, а её фирменные жесты выражают благодарность мистическому покровителю.
Ольгу Бузову заподозрили в тайном сговоре с иллюминатами ради популярности и гонораров

Несмотря на некую абсурдность такой теории, у неё с каждым днём появляется всё больше сторонников, уже заподозривших Ольгу Бузову в тайном сговоре с иллюминатами — секретным обществом, негласно управляющим мировой историей. Согласно слухам, звезда вполне могла заключить взаимовыгодную сделку с зарубежными представителями этого движения, чтобы в короткие сроки обрести широкую известность и расположение слушателей.

Взамен от Ольги Бузовой в будущем потребуют выполнения ответных условий: это может быть влиянием на общественное мнение, либо же продвижением какой-либо идеи среди многомиллионной аудитории своих почитателей.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:07

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