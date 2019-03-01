Учёные: Иммунитет пожилых людей наиболее уязвим к гриппу
Учёные выяснили, что иммунитет пожилых людей наиболее уязвим к гриппу. Прививки не всегда являются эффективны, поскольку с возрастом организм вырабатывает всё меньше антител.
Университет Чикаго провёл несколько исследований, узнав, какая категория людей меньше всего защищена от гриппа. Медицинская статистика показала, что надёжные на первый взгляд вакцины в некоторых случаях наносят организму больше вреда. Научные специалисты сравнили анализы крови тех людей, которые успели получить инъекцию.
У пожилых добровольцев эффект вакцинации оказался значительно снижен. Объясняется это тем, что плазмобласты в крови с возрастом производят всё меньше антител. Иммунитет уже не может в полную силу защищать тело от респираторных вирусных инфекций. В итоге вакцина лишь наносит организму вред.
У молодых людей прививки, наоборот, усиливают иммунитет, а антитела начинают более активно бороться со штаммами. В будущем американские учёные надеются найти эффективные иммунобиологические препараты для пациентов пожилого возраста.
Университет Чикаго провёл несколько исследований, узнав, какая категория людей меньше всего защищена от гриппа. Медицинская статистика показала, что надёжные на первый взгляд вакцины в некоторых случаях наносят организму больше вреда. Научные специалисты сравнили анализы крови тех людей, которые успели получить инъекцию.
У пожилых добровольцев эффект вакцинации оказался значительно снижен. Объясняется это тем, что плазмобласты в крови с возрастом производят всё меньше антител. Иммунитет уже не может в полную силу защищать тело от респираторных вирусных инфекций. В итоге вакцина лишь наносит организму вред.
У молодых людей прививки, наоборот, усиливают иммунитет, а антитела начинают более активно бороться со штаммами. В будущем американские учёные надеются найти эффективные иммунобиологические препараты для пациентов пожилого возраста.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:06