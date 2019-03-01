Учёные: Иммунитет пожилых людей наиболее уязвим к гриппу





Университет Чикаго провёл несколько исследований, узнав, какая категория людей меньше всего защищена от гриппа. Медицинская статистика показала, что надёжные на первый взгляд вакцины в некоторых случаях наносят организму больше вреда. Научные специалисты сравнили анализы крови тех людей, которые успели получить инъекцию.У пожилых добровольцев эффект вакцинации оказался значительно снижен. Объясняется это тем, что плазмобласты в крови с возрастом производят всё меньше антител. Иммунитет уже не может в полную силу защищать тело от респираторных вирусных инфекций. В итоге вакцина лишь наносит организму вред.У молодых людей прививки, наоборот, усиливают иммунитет, а антитела начинают более активно бороться со штаммами. В будущем американские учёные надеются найти эффективные иммунобиологические препараты для пациентов пожилого возраста.