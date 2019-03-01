Наследницу Ани Лорак Софию огорчило отсутствие певицы на модном показе с ее участием

Исполнительница официально развелась с Муратом Налчаджиоглу, решив больше времени уделять карьере и воспитанию дочери. Недавно 7-летняя модель приняла участие в важном мероприятии, вот только Ани Лорак не смогла увидеть выступление Софии на подиуме. Наследница сообщила, что мамы других детей смогли найти время, чтобы посетить показ мод, а она осталась одна.Артистка объяснила ситуацию, отметив, что она тоже должна радовать зрителей своими концертами, после чего девочка успокоилась. Она призналась: “ Жизнь сложная и разная, но нужно научиться принимать ее, какой есть”.