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Анна Семенович принимает поздравления с днём рождения

Эстрадная певица Анна Семенович принимает от друзей, коллег и простых поклонников поздравления с днём рождения. 1 марта экс-участнице музколлектива «Блестящие» исполнилось 39 лет.
Анна Семенович принимает поздравления с днём рождения

Как и обещала Анна Семенович своим Instagram-подписчикам несколько дней назад, личный праздник знаменитость отмечает на море. Судя по хештегу, звезда отдыхает в Дубае, в пятизвёздочном отеле Atlantis The Palm. В Instagram-посте певица поприветствовала новый год, который наступил в её возрасте, и подчеркнула, что она встречает его на позитиве и готова к новым приключениям.

К слову, Анна Семенович незадолго до дня рождения немного сменила имидж и «обзавелась» чёлкой. Поклонники расхвалили своего кумира за преобразования во внешности, отметив, что ей они очень к лицу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:04

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